Китай хочет развивать собственное самолетостроение, поэтому ему выгодно «прибить» эту сферу в Украине.

Об этом заявил политолог Тарас Загородний в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24».

По его словам, если Украина передаст КНР свои технологии, Китай создаст свои кластеры экономики и не будет зависеть от всех мировых компаний.

Загородний подчеркнул, что Евросоюз также против украинской промышленности, потому что боится конкуренции.

«Поэтому надо входить в разные альянсы разных стран. Например, сейчас есть интерес Турции. Стройте с Британией самолеты. Нужно понимать, что смерть этого предприятия («Мотор Сич», - ред.) была желательна всем. И США, для того, чтоб снять головную боль, и Европе, потому что она боялась, что Украина возродит строительство самолетов. Нам пытаются навязать, что кукуруза, пшеница – это наш удел», - говорит эксперт.

Политолог считает, что Украина ввела санкции против Китая, чтобы угодить США.

«Понятно, что введение санкций против китайцев – это не случайность. Понятно, что когда США ввели – ввели и мы, потому что не хотят со вторым президентом поссориться. Но тут вопрос – а что взамен?», - констатирует он.

Ранее Politeka сообщала, что экономический аналитик Алексей Кущ заявил, что в Европе смогут придраться к любым украинским товарам.

Напомним, Олег Жданов рассказал о роли Украины в политике США.