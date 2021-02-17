Почему сейчас тарифный узел затягивается всё туже – хотя ещё несколько недель назад проблема казалась решённой?

Это в программе «Романенко. Беседы» объясняет аналитик института Grouford Виктор Скаршевский.

«У нас нет внятной, чёткой и понятной политики в этой области – не только у нынешнего правительства, но и у любого другого за всё время украинской независимости. Рынок газа переформатировался очень часто, и сейчас даже непонятно, кому что принадлежит. Одни сети, в том числе газотранспортные, было можно приватизировать, другие нельзя. То был один оператор, то много операторов», - рассказывает эксперт.

По его словам, мы в конечном итоге пришли к тому, что подписали ассоциацию с Евросоюзом, а статья 269-я этого документа гласит: все услуги ЖКХ должны предоставляться на рыночной основе, без вмешательства государства. В третьем энергопакете с Евросоюзом тоже прописано это положение, как и практически во всех меморандумах с МВФ.

В этой области у правительства полностью связаны руки – оно не может проводить какую-то суверенную политику. Поэтому, с одной стороны, у нас есть ресурсы, например, собственный газ, который добывает Укргаздобыча и продаёт Нафтогазу – в прошлом году цена составляла две гривны 85 копеек за кубометр. Но все эти соглашения устанавливают на него рыночную цену, то есть привязанную к европейскому уровню.

«У нас есть собственный ресурс, который дешевле – но мы вынуждены ориентироваться на высокую цену. Приходится оплачивать ещё и доставку. По-моему, это чистый бред», - говорит Виктор Скаршевский.

Ранее, как писала Politeka, он указал на печальные последствия пандемии коронавируса для украинцев.

Кроме того, Скаршевский отметил, что правительство больше не может сдерживать рост цен на электроэнергию.