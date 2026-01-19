Журналістка Катерина Котенкова розповіла, які зміни в Україні відбудуться у лютому, зокрема, щодо мобілізації, тарифів, пенсії, ціни на пальне і на все.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«Клименко сказав, що тисячі патрулів вийдуть на вулицю. Комендантська година буде мінятись, треба ж патрулювати більше. Як ми це розуміємо? Патрулів стане більше, будуть більше перевіряти документів, мобілізація стане жорсткішою. От і все. Це все, що треба знати. І ще щодо мобілізації. Верховна Рада підтримала, як ви знаєте, продовження воєнного стану і загальної мобілізації до травня. Тобто лютий – це не про послаблення, це про те, що правила залишаються жорсткими», – розповідає Катерина Котенкова.

Як зазначає журналістка, з 1 лютого тарифи не підвищать, але все буде залежати від споживання і від обстрілів, тому що світла ставатиме менше. Так само, додає вона, не буде змін щодо пенсій, тут чекаємо березня, будуть підвищення виплат.

Однак, нагадує журналістка, 1 січня в Україні підвищили акциз на пальне, це може додати кілька гривень на літр, але все залежить від курсу і ринку. Пальне, підкреслює вона, – це кров економіки, адже, якщо дорожчає пальне, то дорожчає і доставка, дорожчає і товар, дорожчає і життя. За словами журналістки, це все відбувається, звісно, не за один день, але ці дорожчання виробники закладають у кінцевий товар, а платять за це кінцеві споживачі – ми.

«Продукти і ціни. Головна логіка лютого - це після свят перерахують. Тобто люди часто не задоволені тим, що бізнес перераховує собівартість, доганяє те, що не підняв у грудні, плюс закладає дорожчу логістику. І тут знову скажемо: «Привіт, пальне!». Тому чесна формула така: не чекайте, що все подешевшає. Якщо десь впаде ціна, це буде точково, а загальна тенденція – це тиск вгору», – пояснює Катерина Котенкова.

