Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, чому путін міг погодитись призупинити удари по українській енергетиці, і пояснив, до чого тут нафта, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Принагідно експерт наводить велику статтю Financial Times, у якій йдеться про те, що росія продовжує втрачати доходи з продажу нафти. Ціни, підкреслює він, впали вже до рекордних 39 доларів за барель російської нафти, про це повідомляє екстоп-менеджер компанії «Лукойл», який поспілкувався із журналістами видання Financial Times.

«І оцей топ-менеджер каже, що, якщо далі так піде, якщо продовжуватимуть затримувати та арештовувати кораблі російського тіньового флоту, а Україна продовжуватиме удари по НПЗ і по транспортній логістиці нафти, плюс, якщо будуть розширені та поглиблені санкції США і Європи проти нафтової галузі росії, то тоді ринок нафти піде у збиток. Зараз він практично ледь-ледь покриває собівартість, прибутку вже не приносить, але, якщо буде ще тиск, то піде в мінус», – розповідає Олександр Мусієнко.

І тому росіяни, констатує експерт, можуть ставити умову: не затримуйте тіньовий флот, нехай він собі там ходить у морях, але ми готові призупинити удари по українській енергетиці. Приблизно ось, переконаний він, так це може виглядати, тому що інакше збитки з нафти будуть нести колосальні, це одна із причин, чому путін може піти на енергетичне перемир’я.

