Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко оцінив наслідки для кремля, якщо Індія дійсно повернеться на Захід, відмовиться від російської нафти і буде торгувати з ЄС і США, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як заявив Трамп за підсумками переговорів з Моді, розповідає експерт, Індія погодилась повністю відмовитись від російської нафти і збільшити закупки у США потенційно венесуельської нафти. Також, продовжує він, на прохання Моді Трамп негайно погодився на торговельну угоду, яка передбачає зниження тарифів та зведення нетарифних бар'єрів для Індії до нуля.

«Що ж, давайте подивимося, що буде відбуватися. Це добре, якщо дійсно Індія перестане купувати російську нафту. Це мінус доходи до російського бюджету. Але там ще важливо, що Трамп зменшив мита. Індія робить поворот на Захід», – підкреслює Олександр Мусієнко.

Принагідно експерт нагадує, що нещодавно ЄС та Індія уклали велику торгівельну угоду, перемовини щодо якої тривали близько 20 років, а тепер ще й США знижують мита. На його думку, США також хотіли би вийти на індійський ринок зброї і витіснити звідти росію, яка традиційно там пасеться.

«Такий ось поворот Індії на Захід. І плюс, найімовірніше, американці зацікавлені у релокації та перенесенні певних виробництв і заводів із Китаю до Індії. Сподіваюсь, що такий поворот Індії на Захід відірве її від залежності та співпраці з росією як у нафті, так і в зброї. І це, звичайно, мінус у стратегічному положенні для росії в регіоні і мінус у доходах. Це важливо насправді», – пояснює Олександр Мусієнко.

