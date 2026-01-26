Політолог Руслан Бортник пояснив, що зона вільної торгівлі зі США – це вікно у краще життя для України, але цю пропозицію американці роблять лише в обмін на мирну угоду, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Це та тема, яку я десятиліттями в Україні порушую і намагаюся достукатися до голів, до спин наших чиновників. Я постійно говорю про те, що для України важливіша не американська фінансова чи навіть військова допомога, а зона вільної торгівлі зі США та лібералізація візового режиму. Ось Віткофф, виступаючи в Давосі, заявив про те, що США готові розглянути можливість введення в Україні безмитної зони після війни в рамках мирної угоди», – зазначає Руслан Бортник.

І це, наголошує він, прозвучало в той час, як США запроваджують тарифи навіть для найближчих союзників, закриваючи їм доступ до свого ринку. За словами експерта, зона вільної торгівлі перетворить Україну на глобальні ворота до американського ринку, на автостраду, через яку вливатимуться потоки вироблених товарів та послуг в інших країнах. Це, констатує він, величезні гроші, сотні мільярдів доларів потенційно, і для України це справді вікно у краще життя.

«Фактично США пропонують нам золоту вудку, посипану діамантами, в обмін на мирну угоду, на раціональну прагматичну поведінку. Звичайно, цю вудку треба буде жорстко фіксувати, бо, якщо це буде просто обіцянка чи тимчасове рішення, це навряд чи сильно допоможе Україні», – наголошує Руслан Бортник.

Проте констатує він, якщо вдасться закріпити зону вільної торгівлі зі США на 5, 7 або 10 років, то рівень життя в Україні потенційно перевищить рівень життя у Східній та Центральній Європі. Залишилося, додає експерт, ще поговорити про лібералізацію візових режимів для більш глибокого зв'язку між українським та американським суспільством, а також вступити до ЄС, і тоді Україна знайде собі дуже комфортне місце на геополітичній карті, але для цього потрібне рішення щодо мирної угоди.

Як повідомляла Politeka, Томенко пояснив, що критика Європи у Давосі за слабкість була тактично виправданою, але стратегічно неправильною.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко оцінив, чи погодиться росія на енергетичне перемир’я на переговорах.