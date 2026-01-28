Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що ЄС нарешті дійшов до заборони поставок російського газу, закінчуються старі контракти, а нових більше не буде, зважаючи на все, ніколи, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Євросоюз вирішив вдарити новими санкціями. Ну, як новими? Добре забутими старими, але принаймні він вирішив їх рішуче і безповоротно ввести. А саме Рада Євросоюзу затвердила повну заборону на постачання будь-яких видів газу із російської федерації. Виходить, що ми бачимо? З початку 2027 року заборонено постачання скрапленого газу», – наголошує Михайло Шейтельман.

Як пояснює експерт, це тільки здається, що далеко, але ні, 11 місяців, а це означає, що нові контракти вже особливо не укласти. Прямо з сьогодні, пояснює він, ЄС не може заборонити постачання російського скрапленого газу, бо є контракти, почнуться неустойки для європейських компаній, але з 1 січня 2027 року тотально не буде цих постачань.

«Це дуже важливо з багатьох причин. Коли війна закінчиться, ніхто одного дня нічого не зніме взагалі. Це ж треба буде знімати всіма голосами. Нам важливо, щоб росія залишалася в цій ізоляції, важливо, щоб ніколи більше жодної крапельки російського газу не опинилося в Європі. Нам потрібно, щоб росія біднішала. Це наше завдання. Тільки злиденна росія на краю Ойкумени – це порятунок для цивілізованого світу, щоб займалися не війною та зовнішньою агресією, а мамонтів ловили. У цьому наша мета, зрештою. Інакше не вдасться зупинити агресію», – пояснює Михайло Шейтельман.

А заборона на трубопровідний російський газ, додає експерт, працюватиме лише з 30 вересня 2027 року, тому що є контракти, що діють, перехідний період. Але головне, наголошує він, – що нові контракти укладати вже не можна.

