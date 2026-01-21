Політолог Володимир Фесенко пояснив, що Давос припав на річницю президентства Трампа, тому його мета – слава і ще одна переможна історія, тільки навряд чи це буде Україна.

Про це він розповів у програмі «Діалоги» з Русланом Бортником.

Як нагадує гість програми, ще тиждень тому говорили про те, що в Давосі мають підписувати інвестиційні угоди, але зараз якось затихли, тим паче, що трампівська гойдалка знову похитнулася у бік того, що Зеленський винен у тому, що немає мирної угоди. Проте, констатує він, у Давосі спробують із Трампом домовитися щодо України, а також щодо Гренландії.

«Але поїздка Трампа до Давосу – це саме річниця його президентства. Трамп хоче здобути славу, щоб усі його визнали. І ось дуже багато залежатиме від того, який прийом він отримає в Давосі, як він це відчуватиме і сприйматиме. Якщо він там побачить критику і не дуже позитивне для себе тло, це може викликати і негативну його реакцію. А якщо раптом він отримає свою порцію слави, компліменти, багато інтерв'ю, повагу, яку він хоче, тоді, можливо, це позитивне тло зіграє позитивно», – пояснює Володимир Фесенко.

Проте, стверджує експерт, не варто очікувати на якісь нові домовленості проривів та змін у відносинах між Україною та США. І взагалі, констатує він, у будь-якому разі просування мирним треком залежить зараз від позиції росії, тобто тут треба чекати поїздки радше Кушнера і Віткоффа до москви, наскільки росія готова до якихось предметних переговорів.

«А з Трампом, я гадаю, зараз історія така, що він на куражі після Венесуели і хоче більшого, але Україна не може стати новою історією успіху. Тут або Гренландія, або Іран, але явно не Україна», – наголошує Володимир Фесенко.

