Економічний експерт Олександр Савченко пояснив, як економічна модель країни залежить від ментальності її населення, і розповів, чому у проблемі з податками винна влада, а не люди, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Вільний медіапростір».

«Жодний вояжер із Грузії тут не прижився. Знаєте, чому? Тому що економічні механізми – це квінтесенція українця. Не можна взяти сюди якийсь успішний механізм із Грузії чи Сінгапуру. У нас казали: «Що там придумувати? Давайте зробимо економіку, як у Сінгапурі». Але в Сінгапурі була англійська мова тотальна, всі люди її знали. Далі- конфуціанство. І вони заборонили не лише комуністичну партію, а й комуністичну ідеологію. Коли це пропонували, у нас ліві були популярні, православ’я, все зовсім інше. Тобто це неможливо. І грузинські реформи у нас не могли бути ефективними, бо українці інші, просто інші», – пояснює Олександр Савченко.

За його словами, ця істина дуже глибока, першими її пізнали британці, а потім французи, які теж спочатку думали, що можна перебудувати економіку і суспільство шляхом чи декретів королів, чи парламентів. Але десь у 17-18 столітті, розповідає експерт, вони зрозуміли, що нічого не працює, треба іти в середовище бізнеса, щоб почути, чого люди хочуть, що будуть робити, а на що не підуть ніколи, і після цього створили свої економічні і політичні механізми.

Принагідно він наводить простий приклад: слово «податок» етимологічно походить від слова «давати», тобто людина дає. Тому, пояснює гість програми, українець у системі бізнес-людина-влада бачить головним саме себе, він дає, відповідно, і визначає, скільки давати.

«Навіть якщо влада хоче 90%, люди все одно будуть платити 10%, вони йдуть у тінь. І це проблема влади, а не людей, бо влада неадекватна, розумієте? Приходить депутат, міністр чи президент, він вважає себе Бонапартом і каже: «От стільки, закон зараз проголосуємо і все закрутимо». А воно не крутиться», – підкреслює Олександр Савченко.

