Політолог Руслан Бортник пояснив, що означає кінець дії договору СНО-ІІІ між США та росією 5 лютого, і оцінив, чи вдасться відновити ядерний контроль, чи нам загрожує світова загроза.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як пояснює експерт, США не поспішають підписувати з росією нову угоду, бо з технологічної та економічної точки зору вони можуть відмовитись від цього балансу та перегнати росію. Зараз у США, зазначає він, 1550 боєголовок, але через 10 років, якщо перебільшувати і говорити умовно, може бути вже 5000, потужностей у них більше, ніж у росії.

«Є другий і третій фактори. Третій фактор – Китай. У Китаю зараз приблизно 600 боєголовок, і він не зв'язаний із цією угодою. США вимагають і наполягають, щоб москва змусила Пекін стати частиною цієї угоди та обмежити свій потенціал. Китай категорично проти. Китай каже: «От спочатку я вас наздожену і пережену, а потім обмежуватимемо потенціал». Проблема, тому що цей договір зв’язує лише росію та США», – пояснює Руслан Бортник.

Четвертий чинник, зазначає експерт, – це Британія та Франція, які збільшують, розширюють свої ядерні потенціали, тим паче що вони уклали між собою спеціальну військову угоду. москва, констатує він, вимагає, щоб Британія та Франція були включені до цієї угоди потенційно, як Китай, але США кажуть, що у них й так мало боєголовок.

«І тому блок. Висока ймовірність, що, якщо Трамп і путін не захочуть зробити гарний жест і продовжити цю угоду або укласти нову, то на нас чекає гонка ядерних озброєнь, яка провокуватиме такі країни, як Китай, Британія, Франція наздоганятиме лідерів, провокуватиме інші країни отримувати ядерну зброю. Адже практика війни та політики останніх років демонструє, що лише ядерна зброя є єдиною повноцінною суверенною гарантією безпеки», – підсумовує Руслан Бортник.

