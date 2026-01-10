Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що США серйозно взялися за дотримання своїх санкцій, і почали відловлювати танкери з прапорами рф, які везуть, очевидно, зовсім не нафту, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як наголошує експерт, Трамп зіграв із путіним у справжній морський бій, адже США затримали танкер під російським прапором. А путін тим часом, констатує він, зник, бо мусить комусь щось пояснювати, а нічого.

«Чому зник путін? Бо, звісно, ​​путін боїться. Не того, що ми його дронами замочимо, як пояснює Пєсков. Він боїться зараз буквально всіх довкола себе. Йому просто нема чого пояснити, нема чого сказати, нема чого зробити. Що він має зробити? Від нього вимагають рішучих кроків. А які кроки? Він туди направив підводний човен, і підводний човен у свій перископ спостерігав, як спускаються гелікоптери і захоплюють російський танкер», – констатує Михайло Шейтельман.

У росії ж, розповідає він, депутати Держдуми заявили, що треба потопити американські катери у відповідь, що дії США є піратством, військова доктрина допускає застосування ядерної зброї, що операція проти танкера – це частина підготовки Заходу до великої війни, треба завдавати попереджувальних ударів по військовій інфраструктурі Європи. Проте, зазначає експерт, Захарова зрозуміла, що вже зовсім страшно і вирішила нікому не загрожувати, а лише вимагати повернути екіпаж до росії. Тільки ось, констатує він, у Білому домі їй уже відповіли, що екіпаж за порушення американських санкцій судитимуть.

«Але, звичайно, головне так і не було сказано вголос. Навіщо вся берегова охорона гналася за якимось танкером від Венесуели до Ісландії? Ще й на очах у підводного російського човна захоплювала цей танкер? Ще й надсилала літаки, завантажені гелікоптерами? Літаки, завантажені гелікоптерами – це як кальмар, фарширований креветками. Літак, завантажений гелікоптерами, навмисне прилетів, щоб захоплювати танкер. І, звичайно, цього не було б, якби там везли просто якусь венесуельську нафту. Зрозуміло, що цей танкер забитий по вуха зовсім іншим. Або це зброя, або це самі терористи, або це російські війська, або з великою ймовірністю це ті самі хімічні речовини, заради яких Трамп офіційно і розпочав війну, у поширенні чого і звинуватив Мадуро», – стверджує Михайло Шейтельман.

