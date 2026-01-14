Про це він розповів у програмі «Вільний медіапростір».

Як зазначає гість програми, багато аналітичних центрів стверджують, що зараз просто змінюється світ, фактично народжується новий світ, і він буде кардинально відмінний від того, у якому ми жили. За його словами, у тому новому світі, який прийде, ми будемо жити 30-50 років, і під нього потрібні зміни.

«Так от віссю конкурентоспроможності держави у новому світі буде революція в управлінні. А що це означає для управління? Кардинальна зміна і способів управління, і методів управління. Бо старі методи уже не діють. І в Україні вони вже не діють. Старі управлінські структури, як висловився один дослідник, закальциновані. Вони не пропускають потрібні рішення швидко, так, як потребує ситуація», – пояснює Василь Куйбіда.

Ці зміни, стверджує він стосуються не тільки державного управління, а і місцевого самоврядування. За словами гостя програми, він би не брав на себе відповідальність сказати, що ось ця чи ця модель управління є найкращою, хай краще життя саме покаже, які способи і методи є найкращими. До того ж, додає він, варто дозволити різноманіття моделей місцевого самоврядування, залежно від регіонів, тобто хай воно виростає знизу.

