О перспективах сотрудничества Украины с Саудовской Аравией в своем блоге « Честный взгляд на экономику » рассказал экономист Сергей Кущ.

По словам экономиста, Украина хочет экспортировать аграрное сырье в Саудовскую Аравию. Продавать планируют подсолнечное масло и зерновые культуры. Завод по авиастроению предложить не получилось, поэтому стоит подумать над вариантом продажи прав стране на производство самолетов АН-132.

«Здесь, к сожалению, потенциал сотрудничества с Саудовской Аравией очень ограничен, потому что основную часть продовольственного рынка Саудовской Аравии занимает, опять же к сожалению для нас, РФ. В частности, Саудовская Аравия закупает очень большие объемы ячменя и эти поставки закрывает Россия», - говорит эксперт.

Кущ говорит, что увеличивать объемы экспорта бесперспективно. Выращивать зерно в больших объемах будет очень трудно. На данный момент Украина экспортирует товар на 500 миллионов долларов в год, из которых 200 уходит на один экспорт.

Эксперт добавил, что технологически сотрудничество тоже не удастся, поскольку Саудовская Аравия является стратегическим партнером США, которые хотят быть первыми и последними на рынке для страны. Предлагать какие-то свои проекты тоже нет смысла, ведь саудовцы любят заключать сделки со стабильными странами лидерами, такие как США или Россия.

Экономист считает, что выгоднее вкладывать средства в Беларусь, чем в Украину, поэтому что в нашей стране нестабильная экономика.

Ранее Politeka сообщала, что Саудовская Аравия нанесла нефтяной удар по РФ.