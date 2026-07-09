Докторка медичних наук Ольга Богомолець пояснила, що так звана реформа охорони здоров’я перетворила лікарів на менеджерів, які не можуть рятувати життя людям, тому що заповнюють документи, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла в авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Хочу пояснити, що зараз відбувається у медицині. Насправді ніякої реформи системи охорони здоров'я не відбувається. Відбулася реформа фінансування. Якщо раніше був хаос, то зараз Національна служба здоров'я тримає всі кошти. І фінансисти на свій розсуд вирішують, що і коли фінансувати в умовах обмежених ресурсів, які їм передає Кабінет Міністрів. Отже, відбулась реформа фінансування, а не реформа системи охорони здоров'я», – пояснює Ольга Богомолець.

За словами докторки, єдиний критерій ефективності фінансової реформи чи реформи системи охорони здоров'я – це збільшення тривалості життя, якщо ж тривалість життя не збільшилась, а смертність не зменшилась, то це означає, що реформа неефективна, просто трансформували рух грошей.

До того ж, додає вона, сьогодні лікарі у державних закладах стали менеджерами фінансистами, тобто вони думають, як правильно заповнити документи, щоб не отримати штраф від НСЗУ, як вписати лікування у те обмежене фінансування, як узагалі правильно вести фінансову документацію. Не хочеться, констатує гостя програми, щоб людина, яка вас лікує, думала про це.

«Завдання лікаря – бути ефективним, емпатичним і думати, як зберегти життя пацієнта, а не як заповнити фінансові документи в умовах обмежених ресурсів і не отримати штраф. Тобто це дві абсолютно різні ментальності. Якщо лікар думає про це, то він не може думати про збереження життя пацієнта. Тобто ми сьогодні втратили філософію гуманності внаслідок того, що реформування медицини відбулось так, що воно зробило лікаря фінансистом, бухгалтером. І ті люди, які сьогодні керують системою, не несуть філософії гуманності. Вони несуть філософію грошей», – попереджає Ольга Богомолець.

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