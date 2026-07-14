Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, що наслідки ударів України по НПЗ не можу замовчувати вже навіть путін, і вирішити паливну кризу швидко він не зможе, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, путін заявив, що труднощі з нафтопродуктами у росії будуть подолані, ймовірно, розраховує на імпорт, однак, високі ціни на нафту через бойові дії на Близькому Сході зараз грають проти росії. Отож, констатує він, сподіваємось, ніхто росії нічого не буде продавати, а якщо ж і буде, то за максимально високими цінами, без жодних знижок.

«кремль вибудовував свій бюджет на війну, розраховував, що будуть надзвичайні доходи, особливо у зв'язку з бойовими діями проти Ірану. Вочевидь путін розраховував, що гроші будуть текти рікою, що не буде жодних проблем для фінансування неоімперських воєнних амбіцій. А виявилося не так. Виникають проблеми, треба зараз закуповувати, це мінус для бюджету. Треба вирішувати паливну кризу, а НПЗ простоюють, не виконують задачі, олігархічне оточення путіна втрачає прибутки», – пояснює Олександр Мусієнко.

До олігархів, констатує експерт, поки не доходить, один такий зараз пише маразматичні опуси у стилі Суркова про суверенність росії, права, про необхідність поваги з боку Заходу. І це при тому, підкреслює він, що людина весь час жила на Заході, а з росії просто викачувала ресурси, але все одно не мислить.

«Він нібито за те, щоб зупинити війну, але водночас за те, що от потрібна якась справедливість. Це той же путінський маразм, тільки перекручений так, щоби сподобатися західному світу. Вочевидь, він менш агресивний у своїй риториці, аби тільки санкції не запроваджували, що свідчить про те, що не стало ще так боляче російському олігархату і російським кланам, щоби вони були готові скинути путіна. Вони не мають зараз переважаючого слова, щоби диктувати умови російському диктатору. Все ж таки табір «яструбів» в оточення путіна поки що перемагає. А ці і надалі готові нести збитки, значить, треба їм ці збитки завдавати і надалі. Іншого шляху тут просто немає», – стверджує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман пояснив, що Ліндсі Грем не просто так помер після візиту до Києва і прогресу із санкціями проти рф.

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