Експерт з питань ЖКГ та інфраструктури Олег Попенко пояснив, чому у Києві хочуть підняти вартість проїзду у громадському транспорті до 30 грн, і оцінив, чи вплине це якось на якість послуг, повідомляє Politeka.

Про це він розповів в авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«КМДА опублікувала інформацію, що 30 грн – це також збиткова ціна, а фактична вартість перевезень громадським транспортом складає мало не 48 чи 50 грн. Тобто фактично вони кажуть, що 30 грн – це також збитково. Вони наперед у наші мізки закладають, що 30 грн – це також збитково, будемо возить вас за 50 грн», – підкреслює Олег Попенко.

Принагідно гість програми згадує, як востаннє їздив громадським транспортом закордоном, це було 2019 року у Кракові, і це дійсно зручно, тому що ти заходиш у Google Maps, знаходиш свою зупинку ы бачиш, за скільки часу буде транспорт, різниця чітко до 2 хв. У Києві ж, констатує він, на громадський транспорт можна чекати довго, буває різниця у 37 хв.

«Чесно кажучи, я дуже сумніваюсь, що, навіть якщо ми будемо платити 50 грн, то ситуація в місті кардинально зміниться. Повертаємося до тези про аудит. Коли я був членом громадської ради при Київській міській державній адміністрації, ми вивчали питання формування тарифів для громадського транспорту. І ми тоді зіштовхнулися з цікавим питанням – реклама у громадському транспорті. Фактично вартість бюджету реклами оцінювалась у 2 млрд, але водночас ці кошти йшли у бюджет Києва і вже бюджет Києва перерозподіляв ці кошти на метро, на трамваї тощо. Хоча, як показує загальна європейська практика, розпорядником коштів реклами з міського бюджету є якраз саме метро», – пояснює Олег Попенко.

Адже, констатує експерт, метро прямо зацікавлене в тому, аби більше заробляти, аби надавати якісні послуги, аби самому вирішувати, куди направляти кошти, наприклад, на нові вагони, а у нас, виходить, усе робиться навпаки. Водночас видатки, підкреслює він, перекладають на споживачів, а змін ніяких не відбувається.

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