Вот уже который год стремление к сотрудничеству и интеграции с западными странами заявлено как одна из главных целей украинской политики. Помогло ли это Украине, или повредило ей?

Свой ответ на этот вопрос в программе «Романенко. Беседы» предлагает политтехнолог Максим Карижский, глава консалтингового агентства Karyzhsky. Communications.

«В основе любых здоровых двусторонних отношений лежит чёткое декларирование интересов, движение навстречу и совместные проекты по реализации этих интересов. Но таких проектов было – раз-два, и обчёлся. На мой взгляд – именно потому, что у украинцев не было такой установки. Украинские политики появлялись на Западе, что-то обещали, а потом делали всё наоборот», - говорит гость программы.

В результате в Вашингтоне решили, что здесь говорить не о чем. Но как раз с США можно было обсуждать конкретные проекты. И такие проекты были, например, во время президентства Леонида Кучмы, когда украинский контингент входил в состав коллективных сил – а это, по мнению Карижского, очень важно. Во времена войны в Ираке присутствие Украины играло большую роль для самих американцев: дескать, мы туда лезем не одни.

«Но англо-американская политика в Украине, которая развернулась с 1991 года, сейчас, на мой взгляд, себя исчерпала. Можно в этом отношении сравнить нашу страну с Польшей, где не нужно было строить гражданское общество – оно уже имелось. Сейчас там 60 миллиардов долларов прямых американских инвестиций, а в Украине – мизерная цифра. Вот пример того, как одна страна строила двусторонние отношения, а другая занималась чем угодно, только не этим», - отмечает Максим Карижский.

Ранее, как сообщает Politeka, давался прогноз развития украино-американских отношений после прихода к власти Джо Байдена.

Также рассматривался вопрос, как эти отношения могут измениться.