Кредиты в украинских банках нельзя назвать ипотекой. Экономист Алексей Кущ в своем блоге поделился мыслями об ипотечном кредитовании.

По его словам, возможна вероятность того, что возникнет одна из главных проблем - непогашение суммы ипотечных кредитов в размере ВВП, что составляет менее 1%. В США показатель составляет 70%.

По мнению эксперта, замедляют развитие ипотеки в Украине банки, они предоставляют кредиты под 15-20%. В любом случае кредит с такими большими проценты не ипотека, которая не должна быть больше 1-2% процентной ставки. Ипотекой пользуются не для того, чтобы залезть в долги под большие проценты, а наоборот принимая долгосрочный кредит ближайшие 20-25 лет не переплачивать за собственность огромные средства.

«В этой связи, я хотел бы проанализировать программу ипотечного кредитования, которая сейчас запускается по инициативе нашего правительства, потому что сейчас об этом много говорят, именно на сколько сейчас государственная программа компенсации ипотечных ставок сможет повлиять на то, что ипотека в Украине станет доступной», - сказал экономист

Напомним Politeka.net ранее сообщала, что дешевая ипотека для украинцев под угрозой, появилось разъяснение Нацбанка.

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