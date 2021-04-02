Эксперт по энергетике Виктор Куртев в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал о влиянии климатологии на мировой порядок и мировые элиты.

«Количество знаний человеческой цивилизации удваивается каждые 8 лет. Стоимость доступа к знаниям уже стремится к нулю. Талантливый мальчик из Бангалора или из ЮАР, у которого есть доступ к Интернету, может получить доступ к знаниям, которые два поколения назад он не мог получить», - отметил Куртев.

По мнению эксперта, мировой элите становится всё сложнее управлять миром, потому что он бурно развивается и каждое государство имеет полный доступ к своим природным ресурсам и иногда даже к колоссальным. Общее увеличение образованности людей также является причиной уменьшения количества рычагов управления отдельными государствами, в какой-то степени.

«Вот что делать глобальной элите с западной пропиской в этом новом мире? Вот как заставить страну, не только новую азиатскую с индустриальной экономикой, а страну, в которой 300-400 лет опыта представительской демократии, поделиться частью своего национального суверенитета и передать его на наднациональный уровень какой-то структуре по типу ООН, Рамочной комиссии и так далее. Нужны веские факторы», - сказал Куртев.

Таким образом, эксперт подводит к тому, что веским фактором как раз таки является климатология, а именно вопрос глобального потепления. Сам эксперт считает, что это не имеет никакого научного подкрепления, и развитие этой темы по большей мере является политическим элементом. Способом присоединения государств к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, мировые элиты могут обеспечить себе сохранение в актуальном виде всех мировых порядков.

Напомним, Politeka публиковала, что Куртев развеял миф об опасности CO2.

Ранее Politeka публиковала заявление экологов, что налог от выбросов СО2 нужно направить на модернизацию промышленности, а не на выплаты долгов.