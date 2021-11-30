Активисты «Центра противодействия коррупции» пытаются давить на судей Высшего антикоррупционного суда перед рассмотрением апелляции о законности закрытия дела «Роттердам+».

Об этом сообщил адвокат стороны защиты Артем Трекке в своей колонке для издания "Главред", пишет РБК.

«За день до заседания Шабунин выступил в медиа с очередным призывом к власти сплотиться для борьбы с олигархами». Руководитель ГПК, по сути, предлагает нам игнорировать текущие решения САП и ВАКС об окончании сроков расследования и недостаточности доказательств обвинения. Господин Шабунин хорошо понимает, что его призыв к власти по борьбе «по Роттердаму» должно создать определенное давление на суд и, не имея юридической сильной позиции, он использует политическую», - отметил Трекке.

По словам адвоката, такие действия совершаются в интересах олигарха Игоря Коломойского, чьи заводы являются единственными жалобщиками по делу и единственные в стране считают себя «потерпевшими».

Формула "Роттердам+" имеет особый медийный статус, в том числе благодаря усилиям олигарха Коломойского. Закрытие дела «Роттердам+» оспаривают представители заводов Игоря Коломойского – Никопольского завода ферросплавов и Запорожского ферросплавного завода. Эти два единственных завода на всю страну считают себя пострадавшими от действия формулы «Роттердам+» и никто другой за 4 года истории так и не появился», - добавил адвокат.

Дело «Роттердам+» было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни вреда от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

13 октября 2021 ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела «Роттердам+».