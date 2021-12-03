Члены Кабинета министров и должностные лица ГП «Гарантированный покупатель» могут быть лишены свободы за подтверждение факта тяжких преступлений, которые стали результатом остановки выплат средств от «зеленых» еврооблигаций и дискриминации отдельных производителей в вопросе оплаты накопленных долгов.

Об этом говорится в письме лондонской юридической фирмы BCL Solicitors, которая защищает интересы компании ДТЭК ВИЭ, передает РБК-Украина.

«Английские юристы ДТЭК ВИЭ считают, что в действиях должностных лиц Гарантированного покупателя и членов Кабинета Министров Украины имеются признаки преступлений по праву Англии», - говорится в письме.

В частности, фирма направила письмо к гарантированному покупателю, Кабмину, Укрэнерго, Министерству энергетики и офису Президента, в котором сообщила о наличии признаков состава преступления по английскому праву в действиях лиц, ответственных за решения и поведение гарантированного покупателя (в том числе, Вадима Улиды), членов Кабмина.

Как отмечается, речь идет о таких преступлениях: завладение преступным имуществом (ст. 329 Закона о преступных доходах 2002 года); отмывание денег (ст. 328 Закона о преступных доходах 2002 года); ложное или вводящее в заблуждение заявление (ст. 89 Закона о финансовых услугах 2012 года); мошенничество путем ложного представления (ст. 2 Закона о мошенничестве 2006 года); мошенничество путем злоупотребления служебным положением (ст. 4 Закона о мошенничестве 2006 года).

«Указанные преступления являются тяжкими, по которым предусмотрено наказание в виде значительных сроков лишения свободы», - подчеркивают юристы.

По английскому праву преступления, связанные с отмыванием денег и предусмотренные Законом о преступных доходах 2002 года, имеют экстерриториальное действие – то есть, будут применяться к поведению, которое имеет место в Украине, даже если в Англии не было совершено никаких действий, составляющих состав преступления. В то же время, по мнению английских адвокатов, каждое из приведенных преступлений, учитывая фактические обстоятельства, может расследоваться правоохранительными органами Англии.

«В том случае, если Гарантированный покупатель не осуществит оплату 3,04 млрд грн в пользу ДТЭК ВИЭ, английские адвокаты ДТЭК обратятся к Городской полиции Лондона, Управления финансового контроля Соединенного Королевства (Financial Conduct Authority) и Управления по вопросам серьезного мошенничества Соединенного Королевства (Serious Fraud Office) для расследования указанных преступлений и привлечения виновных лиц к ответственности», - отмечается в письме.

Также сообщается, что с начала расследования активы всех лиц, действия которых будут расследоваться, могут быть аресту, при этом применены правоохранительными органами Англии аресты и ограничения имеют международную действие.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.