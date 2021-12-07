Журналистка Любовь Завальнюк рассказала, какие нововведенные налоговые конфигурации предусмотрены законопроектом №5600 и что теперь изменится для украинцев.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Любовь Завальнюк отметила, что законопроект вводит 18% налога на доходы физических лиц по продаже физическим лицом третьего и последующих объектов недвижимости в течение одного года. По ее словам, это касается и продажи земельных участков, что должно усовершенствовать систему налогообложения на рынке земли. Журналистка добавила, что в настоящее время доход от продажи одного объекта, за исключением земли, на год не облагается налогом, а продажа второго и последующих облагается налогом по ставке 5%.

«Законопроект №5600 внедряет новую систему налогообложения сельхозпроизводителей. Им внедряется «минимальное налоговое обязательство» – это сумма налогов, которую каждый собственник сельскохозяйственной земли должен по умолчанию платить в бюджет, эта сумма составляет около 5% от стоимости земли в год», - рассказала Любовь Завальнюк.

Она объяснила, что, если сумма всех налогов – налога на землю, налога на прибыль, единого налога и других – уплачиваемых сельхозпроизводителем будет меньше Минимальной Заработной Платы, то ему придется доплатить разницу. Другая норма, продолжила Любовь Завальнюк, касается налогообложения овощей, выращенных на земельном участке.

По ее словам, законопроектом №5600 депутаты обязали уплачивать налог на доходы физлиц в случае, если полученный от продажи продуктов доход превысит 12 минимальных зарплат. Также журналистка рассказала об изменениях касательно акцизов и экологическом налоге.

«Законопроект №5600 увеличивает размер ставок на алкоголь на 5%. Эти ставки рассчитываются в гривнах, а не в процентах от стоимости изделия, поэтому с ростом цен на алкогольные напитки доля акцизов в конечной стоимости этой продукции уменьшалась. Также закон повышает ставку экологического налога на выбросы углекислого газа в три раза – до 30 грн/тонну. В то же время это остается самой низкой ставкой налога на выбросы углерода в Европе. Эконалог был увеличен также на ряд других выбросов. К примеру, на выбросы в воду увеличили ставку в десять раз», - добавила Любовь Завальнюк.

Как сообщает Politeka, ранее Белов заявлял, что нынешний миграционный кризис на польско-белорусской границе направлен против стран Евросоюза.

Также Politeka сообщала, что астролог Лидия Атаманенко прокомментировала законопроект 5600 со своей профессиональной точки зрения.



