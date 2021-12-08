Журналист и блогер Сергей Лямец рассказал, почему стабильность курса валют не означает что-то хорошее для экономической ситуации Украины.
Об этом он рассказал в своей программе «100% Лямец».
«С 2014 года мы находимся в очень тесном сотрудничестве с МВФ, и у нас ничего особо не растет, кроме инфляции. Доходы населения резко упали и покупательная способность денег упала, но за счёт того, что курс стабильный, кажется, что у нас в долларовом эквиваленте стало жить лучше», - отметил Сергей Лямец.
По словам эксперта, те люди, которые получают зарплату в валюте, четко видят, что нынешние 100 долларов и 100 долларов в 2014 году – это абсолютно разные вещи.
«Даже 500 долларов в 2019 году и 500 долларов сейчас – это разные вещи, потому что с тех пор цены выросли вдвое на многие товары. Это нельзя не заметить. Валютный курс оторвался от внутренней жизни экономики и в последние два года курс работает против нас», - сказал Сергей Лямец.
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Как отметил эксперт, стабильный курс валют приводит к тому, что наши доходы или сбережения сжигает инфляция, потому что стоимость иностранной валюты не растет, а инфляция галопирует в свою очередь.
Как сообщала Politeka, Сергей Лямец рассказал, существует ли в Украине внешнее управление.
Также Politeka публиковала слова Сергея Лямца: Украина – это страна, которая не хочет использовать свой трудовой потенциал.