Экономист Юрий Атаманюк дал свои рекомендации по поводу того, каким образом в нынешних условиях можно было бы решить в Украине проблему доступности продовольствия.

Его слова прозвучали в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Рядовой украинец может сделать заготовки на зиму – но не отрегулировать цены в магазинах. Государство может запасти продукты и в нужный момент выкинуть их на рынок, но ведь это пожарные действия. А нужны действия непожарные – поддержка производителей продуктов в Украине. Первое, что нужно – это импортозамещение, а второе – снижение НДС на продукты питания. Сейчас он в Украине составляет 20 процентов, а во многих государствах Европы – от пяти до семи процентов. Например, зернотрейдерам уже уменьшили налог на добавленную стоимость – потому что за ними стоят большие деньги, и за счёт этих денег они сформировали в парламенте депутатскую группу, которая лоббирует их интересы», - рассказывает Юрий Атаманюк.

Он отметил, что в нашей стране действуют льготы для тех, кто торгует зерном – но не для тех, кто с этим зерном работает.

«При такой политике мы и получаем то, что видим на полках магазинов. Кстати, когда начались проблемы с продовольствием, многие другие страны остановили экспорт продуктов питания. Так поступили, например, Казахстан и Турция. Они начали подогревать рынок», - отмечает Юрий Атаманюк.

Как сообщает Politeka, ранее он объяснил, каким образом Украина утратила возможность вести самостоятельную игру на международной арене.

Также Politeka сообщала, что Атаманюк предупредил о последствиях возможных веерных отключений электричества.