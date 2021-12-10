Экономист Юрий Атаманюк объяснил, как Запад относится к Украине и что на самом деле конфронтация между Европой и Россией ограничивается только сообщениями в СМИ.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

По мнению экономиста, конфронтация между Россией и Европой происходит только в СМИ, а враждебная риторика совершенно отсутствует там, где поднимаются вопросы экономики. В частности, говорит Юрий Атаманюк, европейские государства инвестируют свои средства в РФ, а в Украине остаются только кредиты МВФ. «Все это выгодно на фоне геополитического раздела, который сегодня происходит. Сегодня приходится смириться, что есть 4 центра влияния – это Китай, Евросоюз, Америка и Россия», – констатирует он.

Также, говорит эксперт, не стоит рассчитывать на наложение эмбарго на российский газ, поскольку альтернативных источников энергоносителей нет. «Европа абсолютно спокойно увеличивает инвестиции в российскую экономику и улучшает интеграцию с Россией», - заключает Юрий Атаманюк. Итак, заключает экономист, Запад требует от Украины меньшего взаимодействия с РФ, хотя сам продолжает развивать отношения с ней.

Попутно он отмечает, что не случайно и то, что перед встречей Байдена с Путиным с Зеленским говорил Блинкен. То есть, констатирует Юрий Атаманюк, президент США не согласовал ничего с Зеленским по Украине, прежде чем говорить об этом с РФ.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, почему стремительно выросли цены на продовольственные товары.

Также Politeka писала, что Атаманюк рассказал, как можно решить в Украине проблему доступности продовольствия.