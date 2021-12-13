Агентство Redd сравнило прибыльность ценных бумаг украинских компаний до и после блокирования платежей.



Решение украинской власти блокировать платежи по «зеленым» целевым еврооблигациям в адрес отдельных компаний имеет политическую подоплеку. Об этом говорится в обзоре агентства Redd, информирует Главком.



«Были удержаны суммы, причитающиеся компании «ДТЭК ВИЭ», несмотря на то, что государственная компания «Укрэнерго» в начале ноября привлекла облигацию для выплаты именно для этой цели (выплаты компаниям ВИЭ долгов)», – говорится в отчете.



Политическая подоплека подобных решений негативно влияет на отношение внешних инвесторов к Украине, считают в агентстве.



Redd сравнивает прибыльность ценных бумаг украинских компаний, в частности ДТЭК ВДЭ до и после блокирования платежей.



Как результат, доходность облигаций DTEK Renewables €325 млн 8,5% со сроком погашения до 2024 возросла с 7,65% to 12,09%.



Напомним, что в ноябре НЭК «Укрэнерго» за счет размещения еврооблигаций привлекла 825 млн евро у европейских инвесторов, включая ЕБРР.



13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.



15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.



ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.