Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко прокоментував інформацію NYT про те, що досвід України у війні – ключовий для оборони Тайваню, і оцінив, чи можлива більша співпраця, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, через геополітичні обмеження та залежність від китайської економіки уряди Києва і Тайбея не підтримують прямих військових зв'язків, але на рівні оборонних компаній і окремих фахівців триває активний обмін знаннями, вони вивчають українські методи використання різних типів дронів, а міжнародні підрядники вже тестують на Тайвані дрони на основі українських конструкцій.

«Відбувається і постачання комплектуючих, Тайвань виступає посередником у ланцюгах постачання компонентів, що раніше йшли з Китаю для потреб української оборонної промисловості. Так, дійсно, питання чутливе, адже, ви знаєте статистику, що Китай залишається для України чи не найбільшим торговельно-економічним партнером з точки зору продажу нашої сировини. На жаль, тільки сировини, а хочеться, щоби і продукту з високою доданою вартістю, щоби ми реформували наш економічний сектор, збільшувались і посилювались у цьому напрямку», – коментує Олександр Мусієнко.

За словами експерта, такі публікації в американських медіа можуть викликати запитання в офіційного Пекіна, вони неодмінно будуть, до цього треба бути готовими. Однак, підкреслює він, для нас зараз принципово важливе інше – вистояти.

«Принципово важливо нарощувати нашу далекобійність, розвивати нашу військову промисловість, виробляти більше дронів. І на цьому тлі всі елементи, всі можливості, які ми можемо використати, ми повинні використовувати. Питання стоїть збереження української нації, нашої свободи, нашої волі, нашої незалежності і відсічі агресору. А агресору зі свого боку продовжує допомагати Китай, це ж теж факт. Тому тут, ну, вибачте, ніхто не повинен ображатися, як на мене», – підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман оцінив, чи справді путіну загрожує замах чи переворот, як пише європейська розвідка.

Також Politeka писала про те, що Старіков про потужність дронів у сучасній війні: «Це як невловимий месник».