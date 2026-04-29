iPhone 17 вийшов у вересні 2025 року і за тиждень після старту продажів зник з полиць на маркетплейсі Алло до наступної партії. Оновлення базової лінійки стало одним з найсуттєвіших за кілька років: одні зміни відчутні з першого дня, інші розкриваються лише в конкретних сценаріях. І саме це робить порівняння з iPhone 16 цікавим. Алло розкриває деталі.

Дизайн і конструкція: знайомий силует із дрібними нюансами

Зовні iPhone 17 практично не змінився. Поруч з iPhone 16 моделі легко сплутати: ті самі заокруглені грані, скляна спинка, алюмінієва рамка. Габарити відрізняються на міліметри, а вага — на 7 грамів (177 проти 170).

Справжні зміни — у склі. Спереду iPhone 17 поставили Ceramic Shield 2: друге покоління матеріалу підвищує стійкість до подряпин і падінь. Рамки навколо екрана зменшили, тож діагональ зросла з 6.1 до 6.3 дюйма без збільшення корпусу. Палітра перейшла в пастель — Lavender, Mist Blue, Sage — тоді як iPhone 16 тримав яскравіший тон з Teal, Ultramarine і Pink.

Екран iPhone 17: плавність і постійно ввімкнений блок

Дисплей — найпомітніше оновлення в серії iPhone 17. Базова модель нарешті отримала ProMotion: адаптивну частоту 1—120 Гц замість фіксованих 60 Гц в iPhone 16. Скролінг стрічки, анімації iOS 26, ігрові меню — все плавніше, і різниця чітка вже в перші хвилини.

Разом із ProMotion з’явився Always-On Display — раніше ексклюзив Pro-серії. Заблокований екран постійно показує годинник, віджети та сповіщення при яскравості 1 кд/м² та частоті 1 Гц. За оцінкою The Verge, AOD забирає одиниці відсотків батареї за добу.

Пікова яскравість на сонці виросла з 2000 до 3000 кд/м² — плюс 50%. Додали антибліковий шар, якого в iPhone 16 не було. На маркетплейсі Алло бачать, що саме дисплей став головним аргументом переходу з базової «шістнадцятки».

Продуктивність: A19 проти A18

Усередині iPhone 17 — чип A19, в iPhone 16 — A18. Обидва належать до 3-нм покоління TSMC, але A19 отримав нову архітектуру і п’ятиядерний GPU з Neural Accelerator на кожному ядрі.

У синтетиці різниця суттєва. За результатами тестів, iPhone 17 у GeekBench 6 обходить навіть iPhone 16 Pro приблизно на 10%. У графічному тесті 3DMark Solar Bay новинка набирає понад 10 000 балів проти 6915 у 16 Pro — приріст GPU понад 45%.

У щоденних задачах різниця не завжди очевидна. Запуск застосунків і перемикання між ними — приблизно та сама швидкість, що й в iPhone 16. Інакше відчуваються важкі ігри, монтаж відео у CapCut і LumaFusion, рендер у Final Cut Camera. Обидві моделі підтримують Apple Intelligence — по 8 ГБ RAM, як і потрібно для ШІ-функцій.

Камери: знайомий основний модуль, нова ультраширока та фронталка

Основна камера 48 Мп лишилась без змін — той самий сенсор з ƒ/1.6 і оптичною стабілізацією, що й в iPhone 16. А ультраширокий модуль повністю переробили: в iPhone 17 це 48 Мп проти 12 Мп у попередника. Алло описує знімки як «помітно гостріші та з яскравішими кольорами». Додалося макрознімання з цього модуля.

Фронтальну камеру замінили на Center Stage 18 Мп з квадратним сенсором замість TrueDepth 12 Мп. Нова матриця дозволяє знімати ширококутні горизонтальні кадри без перевертання смартфона, а алгоритм автоматично розширює кадр, коли в нього потрапляє нова людина.

Вперше в базовій лінійці з’явився Dual Capture — одночасний запис основною і фронтальною камерами до 4K Dolby Vision. Функція корисна блогерам, тренерам, репортерам.

Автономність і зарядка: реальний приріст у годинах

Акумулятор iPhone 17 — 3692 мА-год проти ~3561 в iPhone 16. Заряд зріс лише на 3.7%, а тривалість роботи — помітніше: 30 годин відтворення відео проти 22 у попередника.

Основний внесок робить оптимізація: чип A19 економніший, а ProMotion у простих задачах знижує частоту до 1 Гц замість постійних 60. У тестах iPhone 17 протримав 24 години 31 хвилину, iPhone 16 — 17 годин 47 хвилин.

Дротова зарядка пришвидшилася до 40 Вт замість 25: 50% заряду за 20 хвилин проти попередніх ~30 (потрібен адаптер від 40 Вт). MagSafe залишився на 25 Вт.

Головні відмінності між iPhone 17 і iPhone 16

Основні зміни нової моделі порівняно з торішньою базовою моделлю:

ProMotion і Always-On Display — плавна прокрутка 1—120 Гц і постійний екран блокування;

ультраширока камера 48 Мп замість 12 Мп, з підтримкою макрознімання;

фронтальна 18 Мп Center Stage — горизонтальні кадри без повороту смартфона;

чип A19 з Neural Accelerator на кожному ядрі GPU, приріст графіки понад 45%;

батарея до 30 годин відео замість 22, зарядка 40 Вт замість 25;

пам’ять від 256 ГБ у базі замість 128 ГБ.

Базова конфігурація на 256 ГБ стартує від 46 799 грн, 512 ГБ — близько 56 799 грн.

Які зміни справді відчутні, а які залишаються другорядними

Оновлення логічно розділити на два прошарки. Перший — зміни, що міняють досвід одразу: ProMotion разом з Always-On Display, батарея на 30 годин, фронтальна камера Center Stage. Їх помітно з перших днів, навіть без свідомого тестування.

Другий прошарок — зміни, ефектні в презентації та в побуті помітні менше. Приріст A19 у звичайних сценаріях (месенджери, стрічка, відео) майже не відчутний. Оновлена ультраширока камера розкриється для тих, хто справді знімає нею часто. Новий дизайн корпусу — фактично «знайди 5 відмінностей».

Чи варто переходити на iPhone 17 власникам iPhone 16

Апгрейд з iPhone 16 на iPhone 17 — не обов’язковий. У користувача вже є OLED, Dynamic Island, USB-C і чип A18, тож модель iPhone 16 закриває базову функціональність. Але кілька сценаріїв роблять перехід виправданим:

Активне знімання контенту. Фронтальна 18 Мп Center Stage разом з Dual Capture стануть помітною зміною для блогерів і тренерів онлайн-курсів. Ігри. Приріст GPU понад 45% і ProMotion дають інший рівень у Genshin Impact чи Resident Evil. Мобільна фотографія. Макрознімання 48 Мп через ультраширокий модуль перетворюється на повноцінний інструмент.

У решті сценаріїв iPhone 16 ще рік-два не відчуватиметься старим. Фахівці Алло радять чесно оцінити, чи закривають нові функції реальні задачі, а не гіпотетичні.

Кому iPhone 17 підійде найбільше

Найяскравіше новинка розкривається для конкретних аудиторій — тих, хто реально відчує кожне оновлення.

Три категорії, для яких iPhone 17 — найбільш логічний вибір:

перехід з iPhone 12, 13 або 14 — стрибок одразу на кілька поколінь з ProMotion, Always-On і чипом A19 замість A15 чи A16;

користувачі екосистеми Apple — Mac, iPad, AirPods, Apple Watch працюють з iPhone 17 плавніше завдяки iOS 26 і чипу N1;

орієнтир на довгий цикл оновлень — Apple підтримує iPhone 6–7 років, тож iOS оновлюватиметься орієнтовно до 2031—2032 року.

Коли варто дивитися не лише на iPhone 17

Новинка — не завжди оптимальний вибір. Попередник у 2026 році став суттєво доступнішим: різниця в ціні на маркетплейсі Алло — близько 7–8 тисяч гривень на користь iPhone 16 у конфігурації 128 ГБ.

Якщо вистачає 60-герцового дисплея, базової ультраширокої камери та звичних 22 годин автономності, iPhone 16 залишається раціональним варіантом. Чип A18, Dynamic Island, USB-C і підтримка Apple Intelligence — усе на місці.

Якщо пріоритети — зум і телефото, є iPhone 17 Pro. Якщо важливіший великий екран — iPhone 17 Plus з діагоналлю 6.9 дюйма.

Яких помилок уникати при виборі нового iPhone

Типові помилки на етапі вибору:

орієнтуватись лише на рік випуску — iPhone 16 ще щонайменше рік-два закриває більшість щоденних сценаріїв, а справжня різниця зі 17-кою помітна у важких іграх і зніманні контенту;

ігнорувати екосистему — якщо решта техніки на Android або Windows, частина переваг iOS не спрацює;

недооцінювати обсяг пам’яті — 128 ГБ в iPhone 16 заповнюються швидко, а 256 ГБ в iPhone 17 виграють у горизонті 2–3 років.

Вибір iPhone часто зводиться до звички «бери останню модель» — і тут криється найчастіша помилка. Перед покупкою корисно зупинитися і подумати про реальні сценарії.

Висновок

Базова лінійка Apple давно не отримувала такого набору оновлень одразу. ProMotion з Always-On, батарея до 30 годин, ультраширока 48 Мп і фронтальна Center Stage — стрибок, який у Pro-серії напрацьовували поступово. Якщо перехід давно назрів, 2026 рік справді вдалий. Якщо iPhone 16 закриває задачі, поспішати немає сенсу.

