Політолог Руслан Бортник пояснив, що скандал через купівлю викраденого зерна – це результат провалу багатьох ліній переговорів між Україною та Ізраїлем, і зерно там навіть не головне.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як наголошує експерт, війна – це гроші, і з цієї точкизору треба розуміти, що відбувається між Україною та Ізраїлем, що це за несподіваний конфлікт, криза з публічними взаємними звинуваченнями. Україна звинуватила Ізраїль, нагадує він, у купівлі викраденого зерна з окупованих українських територій, а Ізраїль відповідає, що немає доказів. Взагалі, зазначає експерт, і в попередні роки були вагомі підозри, що не лише Ізраїль, а й Туреччина, Єгипет, Алжир купували у оосії зерно із захоплених територій, але скандал виник саме зараз.

«Ізраїль вкрай цікавий для України з точки зору багатьох військових поставок. Насамперед Ізраїль – це місце максимальної концентрації антибалістичних засобів ППО. І Україна, пропонуючи свої дрони на Близькому Сході, намагалася отримати від країн Перської затоки ті самі Patriot, PAC-3 та інші балістичні системи. Не дуже вийшло. Дещо вийшло, але не дуже. Також Україна хотіла б купити або отримати від Ізраїлю балістичні системи, які Ізраїлю не критично потрібні через те, що ракетний потенціал Ірану послабшав. Понад те, небо Ізраїлю прикривали американці», – пояснює Руслан Бортник.

На думку експерта, цей скандал із зерном виник на тлі провалу багатьох ліній переговорів та на тлі конкуренції за ринок озброєнь у цьому регіоні.

«Україна хотіла б отримати щось від Ізраїлю. Чи отримає Україна? Чи піде Ізраїль на таку форму врегулювання проблем? Поки складно сказати, чи піддасться він під цей український тиск. Тим паче, що місць, де можна купити ці ракети, залишилися дуже мало», – підсумовує Руслан Бортник.

