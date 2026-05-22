Політолог Руслан Бортник пояснив, що зараз відбувається навколо Білорусі, чому США просять послабити санкції проти білоруських добрив і чи Лукашенко реально готується вступити у війну.

Про це він розповів у своєму блозі.

На думку експерта, США не просто так просять про ці добрива, які, до речі, приносили білоруському бюджету десятки мільярдів доларів. Є інформація, розповідає він, що родина Трампа збиралася викупити Нежинський завод калійних добрив, відповідно, це інтерес самого президента США, тим паче, що через війну на Близькому Сході ціни на добрива у світі зросли.

«А Україна тиском на Білорусь намагається змусити Трампа піти на обмін. Це елемент тиску на позицію Вашингтона. Мовляв, ми можемо закрити на це (ред. – ослаблення санкцій проти добрив) очі, якщо допоможете нам чи зробите поступки за іншими напрямками на тлі маси натягнутих питань між Україною та США, починаючи від поставок озброєнь вчасно і в потрібному обсязі того, що хоче Україна, закінчуючи переговорами, членством у ЄС… Це може бути прихований діалог між нашим та американським керівництвом», – додає Руслан Бортник.

Крім того, нагадує він, Білорусь постійно разом із росією гримить зброєю, проводить навчання, а Україна хотіла б, звичайно, добитися того, що Мінськ відмовиться від військової співпраці з москвою і дасть Києву гарантії недопущення будь-яких нових вторгнень. Потрібно, констатує експерт, щоб Білорусь гарантувала, що її територія не використовуватиметься для атак на Україну, для наведення дронів, для розміщення засобів російської розвідки.

«Вірогідність самої війни залишається низькою. На території Білорусі немає достатньо сил, щоби створити реальну військову загрозу для України. Хоча створювати прикордонні кризи, проводити диверсійні операції із території Білорусі є можливість», – стверджує Руслан Бортник.

