Політолог Руслан Бортник прокоментував протести на Кубі із пропозицією США допомогти 100 мільйонами доларів за співпрацю і оцінив, чим узагалі закінчиться ця ситуація, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

На думку експерта, Куба може й піти на співпрацю, бо там ситуація облоги середньовічної фортеці, коли всіх оточували, припиняли постачання продуктів харчування та води, починався голод тощо. Продуктами харчування, зазначає він, Куба ще якось забезпечена, хоч і дуже скромно, але енергетики взагалі немає, і, до речі, це проблема кубинського уряду, адже регіон дозволяє вирішити цю проблему за рахунок сонця та вітру.

«Сама Куба вкрай крихка зараз. Навіть не знаю як називати. Куба зараз нагадує пізній Радянський Союз 1990-го року. Внутрішня капіталізація та розкладання суспільства, більшість якого давно забула про комуністичні принципи та ідеали Фіделя. Бідність тотальна, дефіцит, величезні черги за всьім, якщо воно з'являється. Фінальна стадія розкладання», – пояснює Руслан Бортник.

Тому, стверджує експерт, на Кубі може статися чи переворот, чи через протести до влади можуть прийти інші люди, якщо ця блокада продовжиться, якщо не втрутиться в ситуацію якийсь інший великий гравець, наприклад, Китай, який досить активно публічно та дипломатично захищає Кубу.

«Нинішня модель управління Куби перебуває на фінальній стадії, перебуває в агонії. Мені здається, що це очевидно. Людей справді шкода. Це дуже хороші, відкриті люди, але крайня форма розкладання системи управління та суспільства», – підсумовує Руслан Бортник.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко пояснив, що нормальне перемир’я підписується на паперах, а те, що у нас із росією, – просто політичне шоу.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман порівняв вимоги та можливості росіян: «Стухнув трохи Анкоридж».