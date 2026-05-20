Економіст Ерік Найман пояснив, що російська економіка через війну проти України котиться до краху, тільки зараз її рятують ціни на нафту, але це ненадовго, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«путіну пощастило з цінами на нафту. 99% росіян та інших людей, зокрема навіть багато шанованих економістів приписують виживанню російської економіки і путіна якусь винахідливість та інші казкові фантазії. Насправді це лише ціни на нафту. російська економіка як була бензоколонкою, так і залишилася. Ще видобуває, звісно, ​​газ, алмази, золото. Ну, багато. російська земля, на жаль, багата на мінеральну сировину та інше. Хоча непогано навчилися вони робити врожай, пшеницю, кукурудзу вирощувати. Але ключове – це високі ціни на нафту», – пояснює Ерік Найман.

До того, як США та Ізраїль напали на Іран, розповідає він, у російській економіці почали виявлятися глибокі метастази, тому і був більш-менш нормальний переговорний трек, адже нафта продавалася по 30-40 доларів за барель, а в бюджеті закладено 50. Проте, констатує експерт, зараз ціни на нафту піднялися, США дозволили продавати російську нафту, яка вже була на танкерах, зокрема, Індії, яка своїми болячками закриває болячки росії.

Але все одно, наголошує гість програми, це не вирішує питання стратегічно, нафта подорожчала зараз, але не назавжди. А росіяни, констатує він, сподіваються, що газ продаватимуть до Європи чи до Китаю, але ж Китай дорого нічого не купує, росія тільки продасть ще більше свої території.

«Результат буде дуже простий. Ціни на нафту рано чи пізно впадуть. Коли у Радянського Союзу знесло дах від нафтодоларів, він вирішив напасти на Афганістан, потім ціни на нафту впали втричі і Радянський Союз теж впав. Ось тут все те саме, та сама математика», – стверджує Ерік Найман.

