Війна в Україні, що триває вже п'ятий рік, завдала величезних збитків інфраструктурі, економіці та соціальній системі країни. За оцінками міжнародних організацій, відновлення України вимагатиме від 500 до 800 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття.

Йдеться не лише про відновлення зруйнованого, а фактично про створення нової економіки, більш сучасної, технологічної та інтегрованої до європейського простору.

Ключову роль у цьому процесі відіграють США та Європа. Однак масштабні інвестиції безпосередньо залежать від одного головного чинника – сталого припинення війни та реальних гарантій безпеки. Поки тривають ракетні удари та зберігаються військові ризики, великий приватний капітал діє вкрай обережно. Проте підготовка до майбутнього відновлення вже активно триває.

Європейський Союз формує багатомільярдні програми підтримки України, а європейські компанії розглядають майбутні проекти в енергетиці, транспорті, будівництві та оборонній промисловості. Для Європи це не лише політична підтримка Києва, а й стратегічна інвестиція у безпеку всього континенту.

США роблять ставку насамперед на стратегічні галузі: критичні мінерали, оборонні технології, енергетику, штучний інтелект та безпілотні системи. Вашингтон розглядає Україну як важливий елемент нової промислової та геополітичної архітектури Заходу.

Росія у цій моделі практично виключена із конструктивної участі. Через санкції, політичну ізоляцію та глибоку недовіру її можлива роль у майбутньому обмежується питаннями репарацій та заморожених активів, а не повноцінними інвестиціями.

Незважаючи на перспективи, ризики залишаються високими. Головний із них – безпека. Інвестори також уважно оцінюють рівень корупції, незалежність судів, прозорість державних процедур та стійкість економіки. Без реформ та зрозумілих правил гри навіть найбільші фонди діятимуть вкрай обережно. Саме тому Україна має одночасно вирішувати два завдання: посилювати систему безпеки та прискорювати внутрішні перетворення. Незалежні суди, антикорупційні механізми, цифровізація управління та інтеграція до європейських стандартів стають не просто політичними гаслами, а необхідною умовою для приходу капіталу.

Щоб Україна справді стала магнітом для капіталу, необхідне виконання кількох принципових умов.

По-перше, країні потрібна стійка система безпеки. Це можуть бути двосторонні гарантії США та європейських держав, розширені оборонні угоди, присутність міжнародних сил чи інші механізми стримування. Без відчуття довгострокової стабільності, великий капітал залишиться обережним.

По-друге, прискорення реформ має стати не політичним гаслом, а практичною реальністю. Судова система, антикорупційна інфраструктура, прозора приватизація та цифрове державне управління – все це впливає на інвестиційний клімат.

По-третє, потрібна чітка та скоординована міжнародна стратегія відновлення. Без єдиного центру управління існує ризик хаотичного розподілу коштів, дублювання проектів та зниження ефективності допомоги. Україна має залишатися головним суб'єктом процесу, але за тісної координації з ЄС, США, Світовим банком та міжнародними фінансовими структурами.

Якщо ці умови будуть виконані, то Україна може стати одним із найбільших економічних проектів Європи на найближчі роки. Для Заходу це шанс зміцнити європейську безпеку та створити новий центр зростання. Для бізнесу це можливість увійти на ринок з величезним потенціалом. А для самої України це шанс вийти з війни не ослабленою, а модернізованою і значно сильнішою.

Юрій ВАНЕТИК, адвокат, політичний стратег, член Ради директорів міжнародної правозахисної агенції West Support, старший науковий співробітник Claremont Institute (Каліфорнія, США)





