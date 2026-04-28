Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко прокоментував скандал довкола Ізраїлю, який купує українське крадене зерно, і оцінив, які будуть наслідки, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, це скандальна ситуація, криза у відносинах, адже виявляється, як пише одна з провідних ізраїльських газет, вже друге судно з краденим українським зерном з окупованих територій прибуло до Ізраїлю. Як він підкреслює, це порушення норм міжнародного права, відносин з Україною і санкційного режиму Заходу проти тіньового флоту росії. Було б корисно, міркує експерт, якби наша українська громада в Ізраїлі виступила проти, звісно, наскільки це можливо, бо дозволено збиратись до 50-75 осіб, Нетаньягу боїться, щоб проти нього не було мітингів.

«Ми зацікавлені у нормальних відносинах, ми зацікавлені у нормальному стратегічному діалозі. Але ж давайте не ціною того, що порушується українське законодавство, порушується міжнародне право. Так не може бути. І, звичайно, про це треба дуже рішуче нагадати. І тут правильно, що МЗС одразу реагує», – підкреслює Олександр Мусієнко.

На його думку, має бути максимальний розголос, адже Україна захищає свої національні інтереси і суб'єктність. За словами експерта, потрібно прикрити ці схеми ділків, які торгують краденим українським зерном, политим кров’ю наших патріотів.

«Це що, демонстрація якихось проросійських кроків з боку ізраїльського уряду? Це нонсенс узагалі, адже росія допомагає воювати Ірану проти Ізраїлю, росія підтримує терористичні групи на Близькому Сході. І говорити про те, що ще можуть бути якісь контакти з росією… Ну, як це пояснити нормально? Ніяк. Невже проросійське лобі засіло в Ізраїлі?», – підсумовує Олександр Мусієнко.

