Журналістка Катерина Котенкова пояснила, що відбувається з пенсіями у травні і червні, чому комусь змінили дату виплат, комусь підвищили виплати, а хтось нічого недоотримав, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

Як розповідає журналістка, Пенсійний фонд почав у травні масово проводити перерахунки після оновлення стажу і доплат, особливо це стосується працюючих пенсіонерів, людей з понаднормовим стажем, тих, кому виповнилось 65 років, і людей, у яких були зміни у зарплаті, у документах. Через це, пояснює вона, система працює нерівномірно: комусь перерахунок уже провели, комусь уже прийшла нова сума, а комусь підтягнуться лише у червні.

«Тобто травень – це перехідний місяць, перехідний період. І тому дуже багато людей зараз бачать доволі дивні речі: сусід уже отримав доплату, а ви ще нічого не отримали, комусь уже прийшла нова пенсія, а у вас ще стара сума. І люди починають думати, що щось забрали, щось десь недорахували. Насправді Пенсійний фонд зараз просто наздоганяє перерахунки, саме через це у червні багато людей можуть побачити вже абсолютно різні суми», – пояснює Катерина Котенкова.

До того ж, додає вона, у травні почали змінюватися дати виплат, це люди особливо помітили по «Укрпошті». За словами журналістки, проблема у тому, що система перенавантажена після перерахунків, і, якщо банк швидко може перевести кошти, то «Укрпошта» – ні, а у червні ці затримки і зміни можуть бути ще помітнішими, особливо у селах і малих містах.

«Ще одна дуже важлива річ – у червні багато хто зможе побачити не тільки нову суму, а ще й нові доплати або надбавки, особливо після вікових підвищень, після оновлення стажу, після автоматичного перерахунку працюючим пенсіонерам», – додає Катерина Котенкова.

