Председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник объяснил, что из-за резкого скачка стоимости газа в украинской промышленности возникли новые проблемы, а также поразмыслил над тем, как их решить.

Об этом он рассказал в программе Тараса Загороднего «Знай наших».

Как отмечает гость программы, европейские страны имели долгосрочные контракты на газ, когда его цена выросла. То есть, объясняет он, его стоимость не была больше 350 долларов для промышленных потребителей, а в Германии она составляла примерно 300 долларов. «К сожалению, Украина стала единственной европейской страной, чья промышленность столкнулась с проблемой запредельной дороговизны газа», - констатирует Дмитрий Олейник.

К тому же, отмечает он, украинская промышленность не сумела составить конкуренцию европейской из-за доли газа в ее себестоимости. В частности, гость программы говорит о керамической, химической промышленности и других секторах экономики. В то же время он подчеркивает, что эта проблема касается в целом всей страны, а не только бизнеса.

Как сообщает Дмитрий Олейник Федерация работодателей посоветовала украинскому правительству поступить в газовом вопросе так, как поступила Европа. «Мы предложили сформировать компенсаторный фонд для отдельных отраслей и выразили готовность временно перейти на другие источники энергии. К сожалению, правительство отреагировало на это только сейчас, когда у многих предприятий накопились уже огромные долги», - рассказывает он.

Как сообщала Politeka, Рева сообщил, что согласно меморандуму с МВФ Украина с 1 мая прекращает регулировать цены на газ.

Также Politeka писала о том, что Олейник рассказал, какие меры необходимо принять для развития украинского экспорта.