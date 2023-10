Об этом она рассказала в программе «Культ личности».

«Тренд задает Вашингтон, а затем все равно на него ориентируются другие страны. То есть это, возможно, не последний wish list, может быть wish list и от ЕС и т.д. Я напомню, что недавно был пост от Давида Арахамии, где он сказал, что Украина выполнила 99,9% требований от ЕС, вроде бы мы готовы к выходу на прямую интеграционную. Здесь вопрос, не будет ли как-то пересмотрен, не будет ли дополнен или не будет расширен каким-то образом wish list ЕС? Возможно, да, посмотрим», – отмечает Александра Решмедилова.

Во-вторых, отмечает она, все эти требования существуют потому, что мы донорозависимы, нам очень нужна любая финансовая помощь, и мы понимаем, что иначе наполнить бюджет не удастся. К тому же, добавляет эксперт, эта дискуссия возникла как раз накануне формирования бюджетного процесса, а бюджет мы все равно не закроем самостоятельно, туда нужны вливания.

«Львиная доля наполнения бюджета была зависима от зерна, знаем, есть проблема. Промышленность наша скованна, при объективных обстоятельствах она не может полноценно наполнять бюджет, особенно еще и видим, что периодически разные есть терки даже внутривластной финансовой, экономической пирамиды. Например, хорошо известный конфликт между Гетманцевым и Ростиславом Шурмой, то есть не все смотрят одинаково, есть разные видения налоговой реформы. Налоги и расходы взаимосвязаны. Где брать деньги, если мы не можем рассчитывать на свои силы?», - объясняет Александра Решмедилова.

Кстати, добавляет гостья программы, Ростислав Шурма напомнил о российских активах, на то, чтобы их задействовать, могут уйти десятилетия, а в краткосрочной перспективе можно рассчитывать только на прибыль и сверхприбыль от этих активов. Так что, констатирует она, вопрос, где брать средства, стоит постоянно, а мы зависимы, поэтому возникают такие требования, как сейчас от США. К тому же, констатирует политолог, нельзя забывать, что в американском информационном пространстве не в последнюю очередь с подачи россиян идет дискуссия о том, правильно ли Украина использует помощь и что там с коррупцией.

Как сообщала Politeka, Глеза рассказал о новых требованиях США и как они повлияют на стоимость коммунальных услуг.

Также Politeka писала о том, что Тизенгаузен рассказал, сколько ракет Иран может поставить рф.