Экс-министр экономики Анатолий Кинах объяснил, что нам и раньше нужно было менять сырьевую модель экономики, а теперь война тем более создает новые вызовы и риски.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

«Промышленность уже совсем другая, географические акценты совсем другие, геополитические даже аспекты другие. И даже после победы где-то будет все равно зона риска, где-то будет зона, скажем, среднего риска. То есть все равно мы придем к кластерам в любом случае. И, соответственно, работать с каждым кластером нужно в рамках отдельных программ, того же программно-целевого метода. Ну, не вижу этого. Может быть, я плохо смотрю? Подскажите», – отмечает Алексей Буряченко.

По словам гостя программы, это последствия очень низкой эффективности системы государственного управления, и это становится еще более острой проблемой в условиях войны. Еще до начала полномасштабного вторжения, вспоминает он, мы так и не видели ежегодной программы деятельности правительства, премьеры и министры не представляли отчеты, а кандидаты на должности – программ развития.

«И это сегодня формирует для нас огромные риски, потому что пошел уже третий год войны, а у нас так и нет плана действий правительства хотя бы в контексте того, как мы видим экономику военного положения. Тем более не только в текущем режиме, нет стратегии, какое государство, какую экономику мы строим», - подчеркивает Анатолий Кинах.

Попутно экс-министр отмечает, что за все годы независимости у нас сформировалась сырьевая модель экономики, а она не формирует рабочих мест, не дает добавленной стоимости, не улучшает качество жизни людей. По его словам, до полномасштабного вторжения мы были лидерами Европы по масштабам трудовой миграции, а теперь еще и война, беженцы, поэтому нужно уже сегодня формировать стратегию развития на принципах индустриальной, инновационной экономики и перерабатывающей промышленности.

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