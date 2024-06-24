Информационное агентство AML Intelligence опубликовало статью Председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского "OPINION: How FATF может действовать против Russia-North Korea aliance with tougher measures".

В указанной статье Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины подробно проинформировал мировое сообщество о фактах, указывающих на то, что Россия не изменила свое поведение после приостановления членства в Группе по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и необходимости усиления мер со стороны FATF. для уменьшения рисков, связанных с альянсом России и КНДР. Глава финансовой разведки Украины отметил, что внесение россии в черный список значительно ограничит ее доступ к мировой финансовой системе и соответственно укрепит международную финансовую безопасность.

«С течением времени, россия все больше полагается на Северную Корею, которая снабжает боеприпасами вопреки санкциям ООН. В этом году Россия выпустила уже десятки северокорейских баллистических ракет по мирным украинским городам. Согласно дополнительной информации, Кремль также снабжает Северную Корею нефть, а также оказывает помощь в получении доступа к финансовым услугам, а в марте 2024 года, Москва воспользовалась правом вето, чтобы прекратить работу экспертной группы ООН, которая следит за исполнением санкций против Пхеньяна» - говорится в статье.

В статье также упоминается о финансировании россией терроризма, усилении связей с Талибаном. В то же время, как Россия продолжает иметь доступ к мировой банковской системе, она интегрирует самых опасных мировых игроков в свою экономику, одновременно ослабляя гарантии противодействия отмыванию средств и стандарты корпоративной прозрачности.

Напоследок высказано предложение, что государствам-членам FATF не нужно ждать внесения в черный список, чтобы начать действовать. Большинство стран имеют свои списки юрисдикций, которые составляют высокий риск отмывания денег и финансирования терроризма. Если не реагировать на вопиющие нарушения международных норм, это лишь усугубит злонамеренное поведение.

Указанная публикация актуальна в контексте Пленарного заседания FATF, которое проходит в г. Сингапур на этой неделе.

С полным текстом статьи можно ознакомиться на сайте агентства AML Intelligence: http://surl.li/utbah