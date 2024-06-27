Известно, что около 1000 компаний ушли из России, но не все остановили ведение бизнеса и продолжают работу в обычном режиме.

Так, с начала полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины около тысячи компаний объявили об изменениях в работе в планах по Российской Федерации.

Сообщается, что некоторые заявили о полном выходе из страны-агрессорки и свернули свою деятельность. Однако есть и такие, которые всего лишь приостановили бизнес или только отказались от запланированных инвестиций.

Определенная часть копманий продолжает работу в России в обычном режиме.

Профессор и основатель Института руководителей высшего звена Йельского университета Джеффри Зонненфельд вместе с экспертами и студентами следит за компаниями, работающими или работающими в России, несмотря на войну в Украине.

Список был опубликован 28 февраля, в то время там было всего несколько десятков компаний, сообщивших о своем выходе с российского рынка. Однако этот список все время обновляется.

Продолжают деятельность в России без ограничений в общей сложности 218 компаний.

Среди известных компаний, игнорирующих требования о выходе или любом сокращении деятельности на территории России: Colin's (Turkey), Guess (United States), Honor (China), Lacoste (France), Makita и Mitsubishi Heavy Industries (Japan), Oppo (China), Qatar Airways (Qatar), Raiffeisen Bank International (Austria), Siemens Healthineers (Германия), Turkish Airlines, Yamaha (Japan).

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