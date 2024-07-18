Оба кандидата от Республиканской партии утверждают, что валюта США должна быть слабее, чтобы поддержать американский экспорт.

Выбор Дональдом Трампом сенатора от Огайо Дж. Д. Вэнса в качестве своего кандидата на пост вице-президента связывает его с единомышленником по вопросам торговли, налогов и жесткой позиции в отношении Китая.

Но именно их общая симпатия к слабому доллару может иметь самые масштабные последствия для Соединенных Штатов и мировой экономики.

В большинстве случаев Трамп предпочитает, чтобы его политика была «сильной», но когда дело доходит до стоимости доллара, он давно выражает другую точку зрения.

Его сила, как он утверждает, усложнила для американских производителей продажу своей продукции за границу покупателям, которые используют более слабые валюты. Это потому, что их деньги стоят намного меньше, чем доллары, которые им нужны для совершения этих покупок.

По данным Исследовательской службы Конгресса США, доллар является доминирующей мировой валютой со времен Второй мировой войны, и центральные банки держат около 60 процентов своих валютных резервов в долларах.

Соединенные Штаты избегают принимать меры по управлению силой доллара, а министры финансов склонны утверждать, что стоимость валют должна определяться рыночными силами. Когда такие страны, как Китай, предпринимали действия по ослаблению своих валют, США пристыжали их как валютных манипуляторов.

Неясно, как Трамп собирается ослаблять доллар. Его Министерство финансов может попытаться продать доллары, чтобы купить иностранную валюту, или попытаться убедить Федеральный резерв просто напечатать больше долларов.

Согласованный сдвиг в политике может иметь последствия для международной торговли всех видов. Обесценивание доллара, наряду с планом Трампа по повышению пошлин на импорт, также может снова разжечь инфляцию, когда рост цен наконец-то замедлится.

Источник: nytimes.

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