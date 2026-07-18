Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

За словами журналістки, до осені треба перевірити лічильники, і це не дрібниця, адже лічильник напряму впливає на вашу платіжку. Якщо лічильник справний, констатує вона, і пройшов повірку, то ви платите за фактичне споживання, а якщо з лічильником якась проблема, можуть початись нарахування за іншими правилами.

«Ба більше, до 31 жовтня хочуть ввести нове правило: споживання електроенергії будуть рахувати по годинах. Так, вам не почулось, по годинах. Тобто тут виграє той, у кого буде двозонний лічильник. Навіть, можливо, у кого буде тризонний. Але тут залежно від того, як ви використовуєте електроенергію. Якщо ви використовуєте, наприклад, зовсім мало, то вам ці лічильники фактично взагалі не потрібні, але якщо ви використовуєте багато, ще й більше у нічний період, то ви дуже будете економити з двозонним лічильником», – розповідає Катерина Котенкова.

Ще одна зміна, зазначає вона, – це петиція про фіксацію порушень правил дорожнього руху, поки що це не закон. Суть у тому, пояснює журналістка, що хочуть давати винагороду людям, які будуть фіксувати, як хтось порушив правила дорожнього руху, їм обіцяють 20% від суми штрафу.

«І до Дня Незалежності будуть разові виплати людям. Це хороша новина, але ці виплати не для всіх українців. Вони передбачені для окремих категорій громадян, тобто це ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, члени сімей загиблих захисників, жертви нацистських переслідувань та інші категорії, визначені законом. Пенсійний фонд уже оприлюднив розміри виплат. Наприклад, особам з інвалідністю внаслідок війни встановлені суми залежно від групи: перша – 3100 грн, друга – 2900, третя – 2700. А учасникам бойових дій по 1000 грн», – підсумовує Катерина Котенкова.

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