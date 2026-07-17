Політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував статтю WSJ про плани Китаю на росію і заявив, що загалом мета Сі – зробити цю країну бідною і залежною, що можна сприймати як санкції, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Мені вже здається, що Китай швидше запровадить санкції проти росії, ніж ЄС ухвалить 21-й пакет. І зі мною згідно видання Wall Street Journal. Санкції не в буквальному значенні цього слова, але в чому ж мета санкцій? Зробити росію бідною, злиденною країною. І Китай сьогодні для цього робить набагато більше, ніж ЄС, хоч як це дивно», – зазначає Михайло Шейтельман.

У статті, розповідає експерт, йдеться про те, що, коли Сі Цзіньпін прийшов до влади, він їздив до путіна вчитися, він захоплювався президентом рф, але за час повномасштабної війни розклад сил змінився, путін перетворився на прохача, молодшого партнера, який випрошує у Китаю згоду на будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2». А всі справи в тому, пояснює він, що Китай хоче, щоб росія продавала йому газ за ціною, нижчою від ринкової, по 50 доларів за 1000 кубометрів.

Також, продовжує експерт, у статті розповідається, що Китай непомітно вибудовує зв'язки з чиновниками та елітами, планує працювати з тими, хто формуватиме країну після відходу путіна. Взагалі, підкреслює він, у Китаю великі плани на росію, у Китаю є дуже хороші шанси перетворити росію, як пише Wall Street Journal, на щось на зразок гігантського Лаосу або гігантського Пакистану, тобто в країну, яка залежить від Китаю, тісно з ним пов'язана і орієнтується на нього.

«Мені подобається ідея гігантського Лаосу. Чесно, величезний Пакистан мені не подобається. Пакистан має ядерну зброю. Нам така росія не потрібна. Нехай це буде Лаос, тобто буддистська країна, сидітимуть у позі лотоса, медитуватимуть і за наказом відкачуватимуть газ у потрібній кількості для Китаю. Ось це краще, ніж європейські санкції, мені здається, які навіть постачання російської риби обмежити не можуть», – робить висновок Михайло Шейтельман.

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