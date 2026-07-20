Заступниця директора департаменту ДПС Вікторія Касьян повідомила, що лише одна перевірка авіакомпаній виявила перекваліфікацію лізингових платежів у роялті. БЕБ розслідує кримінальні справи проти п'яти авіаперевізників через несплату 15% роялті.

Податкові перевірки виявили лише один випадок порушення під час сплати податків авіакомпанією за лізинг повітряних суден – перевізник повинен був сплатити роялті. Про це під час круглого столу повідомила заступниця директора департаменту трансферного ціноутворення Державної податкової служби України Вікторія Касьян, пише УНН.



Бюро економічної безпеки розслідує низку кримінальних проваджень проти щонайменше пʼяти українських авіакомпаній. Слідчі вважають, що перевізники повинні сплачувати за операції з лізингом повітряного транспорту у нерезидентів України додаткових 15% роялті (податок за користування інтелектуальною власністю).





Кримінальні справи були відкриті після того, як у 2024 році Державна податкова служба, попри відсутність змін до податкового законодавства, випустила статтю, у якій запропонувала оподатковувати операції з лізингу повітряного та залізничного транспорту у нерезидентів України як роялті. Податківці вважають, що перевізники, які беруть в оренду літаки, вертольоти чи залізничні вагони, насправді користуються лізингом обладнання, а не транспорту.

У цій публікації ДПС зазначає, що з 2017 по 2023 роки компанії виплатили на користь нерезидентів 13,1 млн грн доходів у вигляді лізингу і при цьому не сплатили 15% роялті в Україні.

Ґрунтуючись на цій позиції Бюро економічної безпеки розслідує кримінальні справи проти авіаперевізників МАУ, "Авіакомпанія Константа", "Урга", Н3Operations та "Скайлайн".

За словами представниці ДПС, у ході податкових перевірок можуть виникати різні питання щодо застосування міжнародних конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, коли платник і податковий орган по-різному визначають, яка саме стаття міжнародної угоди має застосовуватися до конкретної операції. Водночас вона наголосила, що саме питання перекваліфікації лізингових платежів у роялті наразі стосується лише одного встановленого випадку.





"За результатами однієї перевірки по компаніям авіаційної галузі було перекваліфіковано лізингові платежі у роялті. Тільки однієї перевірки", – зазначила Вікторія Касьян.





Вона також повідомила, що податкова веде статистику щодо лізингових платежів, які українські авіакомпанії здійснюють на користь нерезидентів, однак не змогла назвати обсяг таких операцій чи кількість юрисдикцій, де діє розширене визначення поняття "роялті".

Вікторія Касьян також підтвердила, що якщо під час податкової перевірки порушення не були зафіксовані, то вони вважаються невстановленими.

"Якщо актом перевірки не зафіксовано порушення, значить порушень цих питань не встановлено", – сказала вона.

Водночас голова юридичного комітету Аерокосмічної асоціації України Руслан Мельниченко зазначив, що всі авіакомпанії, які звернулися до асоціації, повідомили, що раніше проходили різні види податкових перевірок – камеральні, виїзні та комплексні. За його словами, жодна з цих перевірок не містила претензій щодо несплати податку на доходи нерезидентів або податку на репатріацію.







Юрист також звернув увагу на те, що зараз авіаперевізникам намагаються донарахувати додаткових 15% роялті за лізинг заднім числом – за останні 7 років.





"Якщо ми за останніх сім років будемо ці податки стягувати, то компанії гарантовано всі банкрути", – заявив представник Аерокосмічної асоціації.

Представники авіагалузі наголошують, що готові й надалі сплачувати всі податки в Україні, визначені законодавством. Проте вони вимагають уніфікованого і зрозумілого підходу держави до оподаткування лізингових операцій відповідно до Податкового кодексу України та норм міжнародного права.