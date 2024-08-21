Это было поразительное золотое дно: с конца 1990-х до начала этого года цены на железную руду подскочили почти в десять раз, больше, чем на любой другой основной товар; объем торговли утроился.
Австралийские сырьевые магнаты стали миллиардерами; горнодобывающие компании превратились, пусть и ненадолго, в любимчиков Уолл-стрит; и разгорелись мощные юридические баталии за контроль над последними нетронутыми месторождениями полезных ископаемых.
И вот, все кончено: величайший сырьевой бум 21-го века закончился. Китай раздул его — и Китай тоже его обрушивает.
Дальше перспективы выглядят мрачными, поскольку спрос на сталь в Китае достигает зенита.
Указывать точную дату безрассудно, но теперь становится ясно, что Китай достигнет пика спроса на сталь где-то между 2020 годом и началом этого года.
Причина? Сдвиг его экономической модели в сторону услуг и отход от крупных инвестиций и жилищного строительства.
Во время предыдущих спадов Пекин спасал свою экономику — и, следовательно, железорудный и сталелитейный секторы — увлекаясь подпитываемым долгами разгулом строительства. Маловероятно, что Китай сделает это на этот раз.
Поскольку Китай в настоящее время производит более половины стали в мире, то, что там происходит, имеет огромное значение.
Так кто же сократит добычу? Посмотрите на горнодобывающих компаний второго и третьего уровня в Бразилии, Индии, Украине, Южной Африке, Иране и Казахстане.
С более высокими издержками производства — где-то от 50 до 100 долларов за тонну — они будут вытеснены, поскольку цены упадут, что приведет к перебалансировке рынка.
Китайские внутренние горнодобывающие компании также окажутся в затруднительном положении. Чем больше тоннажа нужно будет вытеснить, тем ниже должны будут упасть цены — и наоборот.
Источник: bloomberg.
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