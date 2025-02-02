Президент США Дональд Трамп может стать ключевым фактором в завершении войны в Украине, нанеся экономический удар по России, что заставит Кремль отступить.

Новая администрация Трампа может применить жесткие санкции, которые нарушат финансовую стабильность России, что может привести к прекращению войны.

По словам журналиста The Telegraph Бена Марлоу, инаугурация Трампа ознаменовалась телефонным разговором между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, в ходе которого лидеры России и Китая пообещали расширить сотрудничество. Однако Трамп на следующий день сразу после вступления в должность сделал резкое заявление, предупредив Китай о таможенных тарифах, а Кремль — о серьезных проблемах, если Россия не прекратит военные действия в Украине.

Трамп подчеркнул, что в случае затягивания конфликта США могут ввести высокие налоги и санкции на все российские экспортные товары. Несмотря на небольшие торговые связи между США и Россией, экономическое давление на Кремль может оказаться эффективным инструментом для достижения мира, считает Марлоу. Российская экономика, хоть и демонстрирует определенную устойчивость, находится на грани кризиса, отмечают эксперты. В частности, снижаются финансовые резервы, инфляция растет, а зависимость от доходов от нефти и газа остается критической.

Более того, Россия активно обходит санкции, используя теневой танкерный флот для экспорта нефти. Однако новые ограничения на этот флот, введенные США и Великобританией, уже нанесли значительный удар по экономике РФ. По словам экономистов, такие санкции могут еще больше взорвать стабильность российской экономики, заставив Путина пересмотреть свои агрессивные планы.

Автор статьи заключает, что заключение мирного соглашения может затянуться на годы, однако первым шагом является прекращение огня. И именно жесткие санкции Трампа могут вынудить Россию завершить войну.

Источник: telegraph .

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