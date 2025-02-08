В последние дни своей каденции Джо Байден ввел мощные санкции против России, имевшие серьезные экономические последствия для РФ.

Санкции , введенные Джо Байденом 10 января 2025 года, повлекли за собой резкое падение цен на российскую нефть.

По информации The Moscow Times, стоимость нефти сорта Urals упала ниже $60 за баррель, что явилось наибольшим снижением за последние несколько месяцев. Дисконт на российскую нефть составил $15,7, что оказалось самым большим показателем с мая 2024 года.

Эти санкции ограничили деятельность более 180 танкеров, десятков нефтетрейдинговых и страховых компаний, а также двух крупных российских добывающих компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза". Одним из самых больших последствий стало значительное сокращение количества доступных танкеров для перевозки российской нефти, что привело к скачку стоимости фрахта в несколько раз.

В результате этого разница между ценой нефти в российских портах отправления и в портах доставки в Индии увеличилась до рекордных $13 за баррель. Теперь поставки российской нефти в Азию, в частности в Индию, столкнулись с серьезными затруднениями. Аналитики прогнозируют, что сокращение поставок может достигнуть 500 000 баррелей в сутки, что составляет более трети импорта нефти Индией из России.

"В Альфа-банке считают, что нефтяникам грозит потеря до 800 000 баррелей в сутки, или около четверти морского нефтяного экспорта (около 3 млн баррелей)", – подытожили в The Moscow Times.

Источник: moscowtimes .

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