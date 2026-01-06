Журналістка Катерина Котенкова розповіла, що тепер українці будуть отримувати сповіщення у «Дії» про перевірку їхніх даних з боку різних органів, що зменшить зловживання, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«Уряд запустив систему моніторингу доступу до даних в системі «Трембіта». Ідея така: коли якийсь держорган робить запит до реєстрів про вас, система фіксує це, а вам прилітає сповіщення в «Дію», якщо застосунок встановлений. У повідомленні має бути: хто запитував, коли і з якою метою це робили. І на словах це виглядає дуже правильно. Менше тихого шарення по базах, більше відповідальності чиновників», – розповідає Катерина Котенкова.

Однак, зазначає журналістка, є ключовий нюанс: сповіщення не будуть надсилати, якщо перевірка йде в межах досудового або кримінального провадження. Тобто, пояснює вона, у мирному режимі вам покажуть все, а у якихось чутливих історіях – ні.

«Є дві правди одночасно. Перша правда – це реально може зменшити зловживання. Бо коли людина знає, що її дії світяться, вона 10 разів подумає, чи лізти в реєстр, наприклад, просто щоб подивитись. Друга правда, яка насторожує, – якщо вам почали регулярно приходити сповіщення, ви раптом можете зрозуміти, наскільки часто різні структури роблять запити, і психологічно відчувається, що хтось давно живе у вашій кишені», – пояснює Катерина Котенкова.

За словами журналістки, ці сповіщення у «Дії» можуть бути логічними, якщо, наприклад, ви зробили якесь оформлення, наприклад, соцвиплат, це перевірка, або якщо ви подали кудись заявку. Однак, підкреслює вона, якщо ні, то треба зробити скрін, дати запит в орган, можна навіть написати скаргу омбудсмену з прав людини.

