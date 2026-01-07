Професорка Іннола Новикова пояснила, що в освіті можна використовувати штучний інтелект, але не так, щоб він робив усю роботу за вас, а як інструмент пошуку та аналізу, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла у програмі «Особистість з Сергієм Дойком».

Як підкреслює гостя програми, освіта – це дзеркало країни, тому, якщо є зміни, якщо є штучний інтелект, то не можна сказати, що ми не будемо його використовувати. За її словами, якщо так казати, то ми просто будемо відставати.

«Є етика, етичні наукові та освітянські принципи. А тому і штучний інтелект треба використовувати так, щоб не перетинати етичну межу і ці вимоги. Якщо ти використовуєш штучний інтелект тільки з позиції того, що він за тебе щось пише, то це неетично, з моєї точки зору. А з іншого боку, якщо використовувати його як інструмент, чому б і ні? Якщо ми не будемо їздити на авто, то будемо ходити пішки. Кому від цього краще? Ви будете 5 днів кудись іти або за годину-дві доїдете. Так само зі штучним інтелектом», – пояснює Іннола Новикова.

Принагідно вона нагадує, що колись ми ходили у бібліотеки і виписували там інформацію або ксерили, чекали на книги. А зараз, констатує професорка, якщо запитати у студентів, коли вони востаннє ходили вчитись у бібліотеку Вернадського, ніхто і не відповість, адже вся необхідна інформація тепер є в інтернеті у вільному доступі.

«Тому і штучний інтелект – це прекрасно, якщо ми його використовуємо як інструмент, наприклад, для створення якихось картинок, або як інструмент пошуку інформації, або як інструмент аналізу. Ви робите алгоритм, даєте його штучному інтелекту, він вам допомагає – це прекрасно», – підсумовує Іннола Новикова.

