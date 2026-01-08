Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що США вчинили з Венесуелою не надто добре, вони не підтримали опозицію, але якщо вдасться в результаті вибити російську нафту, то нам це вигідно, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, виходить, що США домовилися з оточенням Мадуро, що саме воно правитиме у Венесуелі, але на американських умовах. Сам Трамп, розповідає він, заявив, що вибори провести там неможливо, тому що люди не зможуть проголосувати, треба відновити країну спочатку, тільки дивно, що він не говорить цього про Україну, яка під щоденними обстрілами і яку точно треба відновити спочатку. Wall Street Journal, продовжує експерт, взагалі пише, що США кинули демократичну опозицію Венесуели, мовляв, вона є політично неспроможною, при владі залишається адміністрація Мадуро.

«Тобто, якби вдалося повалити Лукашенка, то американці б сказали, що нехай прес-секретар якийсь виконує обов'язки президента, а не Тихановська, яка була демократично обрана. Якби вдалося скинути путіна, то не стали б шукати ні Навальну, ні Каспарова, а сказали б, що нехай Патрушев керує або Медведєв, він же друга людина в країні. Дмитре Анатолійовичу, керуйте від імені Трампа ім'ям Тарабарського короля. Ось так США перемогли кривавого диктатора Мадуро і поставили всю решту банди керувати Венесуелою», – коментує Михайло Шейтельман.

І Трамп, розповідає він, одразу озвучив, що хоче від Делсі Родрігес, щоб Венесуела припинила постачати нафту супротивникам США, тобто США куплять цю нафту і продаватимуть її далі самі. На думку експерта, якщо судити з позиції стороннього спостерігача, то це, звісно, ​​обурливо, а якщо з української – то нас це влаштовує.

«Так, я знаю, що страждає свободолюбний венесуельський народ, але нас влаштовує, що Америка отримуватиме венесуельську нафту, що американські компанії прийдуть до Венесуели добувати цю нафту. Нас це влаштовує, бо Трамп забанить усю російську нафту. Їй потрібні будуть нові ринки збуту для венесуельської нафти. А куди Венесуела продавала нафту? В Індію, Африку, Китай. Ось цим ворогам США. А тепер американці забиратимуть цю нафту і продаватимуть куди? В Індію, Африку, Китай, але замість росіян. Цинічно кажучи, якщо в них вийде така історія, то нам це вигідно», – підсумовує Михайло Шейтельман.

